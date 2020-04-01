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«كان» يدعم بقاء نوير أساسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كيزمخ

قال عضو إدارة بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان، إن مانويل نوير سيظل حارس المرمى الأول للفريق حتى بعد انضمام ألكسندر نوبل قادما من شالكه في يوليو المقبل.

وعانى نوير من الإصابات خلال المواسم الأخيرة لكنه استعاد مستواه ولياقته، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر أوليفر كان أمس «نوير رمز للنادي ورمز لنجاحنا واستمراريتنا. حراس المرمى بشكل عام كما سبق أن أظهرت، يمكنهم الاستمرار في اللعب لأعمار أكبر».