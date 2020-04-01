شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كيزمخ
قال عضو إدارة بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان، إن مانويل نوير سيظل حارس المرمى الأول للفريق حتى بعد انضمام ألكسندر نوبل قادما من شالكه في يوليو المقبل.
وعانى نوير من الإصابات خلال المواسم الأخيرة لكنه استعاد مستواه ولياقته، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر أوليفر كان أمس «نوير رمز للنادي ورمز لنجاحنا واستمراريتنا. حراس المرمى بشكل عام كما سبق أن أظهرت، يمكنهم الاستمرار في اللعب لأعمار أكبر».
كانت هذه تفاصيل خبر «كان» يدعم بقاء نوير أساسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.