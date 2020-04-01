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فتحي يرحل عن الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة أخطر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري أحمد فتحي مسؤولي النادي بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي. وقال فتحي أمس إنه سيرحل بنهاية الموسم ويختار وجهة أخرى يختتم فيها مسيرته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني انتهاء علاقته بالأهلي.



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