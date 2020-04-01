شكرا لقرائتكم نجوم تحت حصار كورونا .. فاروق جعفر: لا اغادر المنزل الا للتلفزيون او النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، الخليج 365 يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

نجم اليوم هو فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق والمدير الفنى الحالى لمنتخب المينى فوتبول ووالد سيف جعفر لاعب كرة القدم ايضا . اكد فاروق جعفر انه لا يغادر المنزل إلا إذا كان لديه تصوير حلقة فى التليفزيون أو التوجه إلى النادى اذا تم الحاجة له فى امر ما وأضاف ملك النص انه يحرص على العودة إلى المنزل قبل انتهاء ساعات الحظر .

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وبالنسبة لنجله سيف يتدرب قبل انتهاء الحظر بثلاثة ساعات بجوار المنزل ويتابع مع المدرب البرنامج التدريبى الخاص به بالتليفون والواتساب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.