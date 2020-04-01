شكرا لقرائتكم مصدر في الاهلي: فايلر غير منزعج من رحيل أحمد فتحي.. وهذه هي الاسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يُبد السويسري رينيه فايلر اللمدير الفني للأهلي إنزعاجاً واضحاً لرحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري فقد أبدى المدير الفني للأهلي قناعة برحيل اللاعب.

ويرحل أحمد فتحي من الاهلي بنهاية الموسم الجاري لعدم موافقته على العرض الذي قدمه له الاهلي لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه في موسمين بواقع 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وبات فتحي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

مصدر في الاهلي ، قال لـ"الخليج 365" أن فايلر كان يرى أن أحمد فتحي لاعب قوي وحماسي لكن لا يمكن أن يلعب أساسياً في فريق كالأهلي بسبب عامل السن حيث يبلغ اللاعب حالياً 37 عاماً.

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وتابع المصدر : فايلر كان يرى أن فتحي دائم المشاكل إذا غاب عن التشكيل الأساسي وهذا أمر أغضب المدرب السويسري كثيراً حيث يؤكد فايلر دائماً أن اللاعب المتكامل هو من يؤدي دوره ويلتزم بتعليمات ورؤية المدير الفني في التشكيل ولا يعترض عليها ولا يُثير المشاكل حينما يجلس على الدكة.

وأوضح المصدر أن فايلر كان صريحاً مع أحمد فتحي في مرات كثيرة سابقة حينما أخبره بأن عليه التحكم في أعصابه وعدم إثارة المشاكل وأحترام وجهة نظر الجهاز الفني بعدم المشاركة في بعض المباريات لأن هذا أمر خاص بالمدير الفني ولا يمكن الإعتراض عليه.

فايلر يرى أيضاً أنه ليس منطقياً أن يكون كابتن الفريق هو أحد المُتسببين في إثارة المشاكل لعدم المشاركة وهذا ما فعله أحمد فتحي كثيراً خلال الفترة الماضية فعندما كان يجلس على الدكة كان يُثير المشاكل رغم أنه كان أحد كباتن الفريق ومن الأفضل أن يقوم بـ"لم شمل" الفريق مثلما كان يفعل شريف إكرامي حارس الفريق.

فايلر لم يتفاجئ برحيل أحمد فتحي فقد توقع المدير الفني للأهلي هذا السيناريو خاصة وأن فتحي يرغب في المشاركة أساسياً وهذا لن يحدث في الاهلي وفقاً لرؤية فايلر الذى أكد أنه قادر على تجهيز البديل في الفترة المقبلة.