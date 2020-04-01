شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يودع الجوكر: من أكثر الناس اللي حبيتها جوه الملعب وبره الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودّع حمدي فتحي لاعب وسط الاهلي زميله بالفريق أحمد فتحي بعد رحيل الأخير من القلعة الحمراء ، حيث كتب حمدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برفقة صورة له مع أحمد فتحي: من أكثر الناس اللي حبيتها جوه الملعب وبره الملعب ..وأتعلمت منك كتير ..وبتمنالك التوفيق دايما يارب ..وهتوحشني يا جوكر والله.

أحمد فتحي سيرحل من الاهلي بنهاية الموسم الجاري لعدم موافقته على العرض الذي قدمه له الاهلي لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه في موسمين بواقع 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وبات فتحي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

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على صعيد متصل ، طرح البعض سؤلاً خلال الساعات الماضية وهو: هل تُجبر لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحمد فتحي لاعب الاهلي مع القلعة الحمراء ستة أشهر إضافية رغم إعلان رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري؟

الأتحاد الدولي لكرة القدم يدرس حالياً مشروع قرار لتعويض الأندية عن الضرر الذي لحق بها جراء تجميد النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جانحة" كورونا وهناك مشروع قرار بتمديد عقود جميع اللاعبين لمدة ستة أشهر إضافية خاصة وأن ملامح المسابقات الكروية في العالم كله مازال غير واضح فبعض المسابقاتت قد يتم تأجيلها وأخرى قد يتم إلغاؤها وكإنها لم تقم من .

في الأسبوع الماضي كشفت "رويترز" عن وثيقة داخلية مُسربة من الفيفا أظهرت أن مجموعة العمل تجري تقييما لمقترحات حول تمديد العقود الحالية للاعبين والمدربين حتى نهاية مواسم كرة القدم المؤجلة أو لمدة ستة أشهر عقب نهاية العقود الحالية.