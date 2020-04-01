شكرا لقرائتكم بايرن يغرم بواتينغ لمخالفته تعليمات الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض نادي بايرن ميونخ الألماني، غرامة مالية على مدافعه الدولي السابق جيروم بواتينغ بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالحجر الصحي الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وذكر النادي الألماني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بواتينغ غادر محل إقامته بدون موافقة ناديه، وما يعد مخالفة للقواعد المفروضة من الهيئات الصحية في ولاية بافاريا الألمانية.
وأضاف النادي أن الغرامة المفروضة على بواتينغ، سيتم التبرع بها لمستشفيات مدينة ميونخ، وتم تأجيل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن يغرم بواتينغ لمخالفته تعليمات الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.