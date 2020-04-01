شكرا لقرائتكم بايرن يغرم بواتينغ لمخالفته تعليمات الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض نادي بايرن ميونخ الألماني، غرامة مالية على مدافعه الدولي السابق جيروم بواتينغ بسبب مخالفته التعليمات الخاصة بالحجر الصحي الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر النادي الألماني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بواتينغ غادر محل إقامته بدون موافقة ناديه، وما يعد مخالفة للقواعد المفروضة من الهيئات الصحية في ولاية بافاريا الألمانية.

وأضاف النادي أن الغرامة المفروضة على بواتينغ، سيتم التبرع بها لمستشفيات مدينة ميونخ، وتم تأجيل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.