شكرا لقرائتكم 12 لاعباً على أعتاب مغادرة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خطة لتجديد دماء الفريق الملكي مع بداية الموسم المقبل، عن طريق تحديد الأسماء التي سترحل عن الفريق، وذلك حسب صحيفة "صن" البريطانية يوم الأربعاء.

وبحسب قوانين رابطة الدوري الاسباني، فإن كل فريق يجب أن يكون به 25 لاعبا، بينما يتواجد حاليا 37 لاعبا في قائمة الفريق.

وذكرت الصحيفة أن زيدان حدد 12 لاعبا سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم الجاري، جاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في يونيو 2021.

وأضافت الصحيفة أن الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، اللذين يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال، يتواجدان ضمن قائمة الراحلين عن الفريق.

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وكان بيل قريبا من الرحيل إلى شنغهاي شينهوا الصيني الصيف الماضي، قبل أن يرفض ريال مدريد رحيله في اللحظات الأخيرة.

وأشارت تقارير صحافية بريطانية إلى رحيل خيمس رودريغيز إلى أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وضمت القائمة أيضا المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي الملكي الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.

كما اشتملت القائمة على كل من المغربي أشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند الألماني وداني سيبايوس المعار لصفوف أرسنال الانجليزي وكذلك خيسوس فاييخو المعار لصفوف وولفرهامبتون وماريانو دياز لاعب الفريق وسيرجيو ريغيليون ومارتن أوديغارد وبورخا مايورال.