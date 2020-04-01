شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف سبب رحيل فتحي عن الاهلي وما فعله جمهور الاحمر عقب قرار الجوكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل برنامج الدكش رصد العديد من الأحداث الرياضيه الهامه التي تشغل الشارع المصري في حلقه جديدة من برنامج خش ع الدكش
حيث يتصدر المشهد الرياضى ابلغ احمد فتحي لإدارة الاهلي بأنهاء عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي بعد إنهاء انتقاله لنادي بيراميدز ، والتي ادت الي حدوث انقسام كبير بين جماهير الأهلي بين مؤيد ومهاجم للاعب.
في الجانب الآخر يواصل كالتيرون المدير الفني للزمالك ابلاغ مسؤلي الأبيض عن احتياجاته للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد رغبته في اعارة امام عاشور لمده عام واستقدام ظهير ايمن للفريق
اما الحكام فهناك معركه اخري بين الدوليين ابراهيم نور الدين وجهاد جريشه بعد تقديم الكابتن جمال الغندور استقالته من لجنه الحكام
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