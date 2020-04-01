شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. أحمد فتحي: "لو جالي مليم زيادة سأرحل عن الاهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بعد ان ابلغ إدارة ناديه بعدم بتجديد عقده، اليوم الأربعاء، لينهي حالة الغموض حول مصير استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه في ظل وجود اختلاف بين العرض المقدم من ناديه للاستمرار في صفوفه لمدة موسمين.

وفي لقاء قديم لأحمد فتحي مع محمد بركات خلال وجود محمد أبوتريكة ، وأكد بركات لفتحي أنه حال تلقيع عرض بقيمة مالية أعلى من القلعة الحمراء ولو بـ"مليم" زيادة سيقرر فتحي في هذا الوقت الرحيل عن الأهلي، ورد فتحي كان غير متوقعًا بعدما وجه بركات له سؤال هل سيفعل ذلك أم لا، ليرد فتحي: أكيد.

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وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.