شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. أحمد فتحي: "لو جالي مليم زيادة سأرحل عن الاهلي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بعد ان ابلغ إدارة ناديه بعدم بتجديد عقده، اليوم الأربعاء، لينهي حالة الغموض حول مصير استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه في ظل وجود اختلاف بين العرض المقدم من ناديه للاستمرار في صفوفه لمدة موسمين.
وفي لقاء قديم لأحمد فتحي مع محمد بركات خلال وجود محمد أبوتريكة ، وأكد بركات لفتحي أنه حال تلقيع عرض بقيمة مالية أعلى من القلعة الحمراء ولو بـ"مليم" زيادة سيقرر فتحي في هذا الوقت الرحيل عن الأهلي، ورد فتحي كان غير متوقعًا بعدما وجه بركات له سؤال هل سيفعل ذلك أم لا، ليرد فتحي: أكيد.
أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .
وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.
بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر فلاش باك.. أحمد فتحي: "لو جالي مليم زيادة سأرحل عن الاهلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.