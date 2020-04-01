شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء الفيس يتداولون صورة لأحمد فتحي مع مسئولي بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء علي الفيس بوك صورة لأحمد فتحي لاعب الاهلي ، مع مسئولي نادي بيراميدز بعد ما أعلن عن عدم تجديده للقلعة الحمراء اليوم الاربعاء ، ورحيله بنهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر ، أن يعلن نادي بيراميدز عن توقيع أحمد فتحي للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة مقابل 50 مليون جنيه .



احمد فتحي