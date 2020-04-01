الامارات | دي بروين يرغب في تمديد مسيرته عامين بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يرغب في تمديد مسيرته عامين بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، باللعب عامين إضافيين في نهاية مسيرته تعويضا عن الوقت المهدر خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى تفشي فيروس "كوفيد-19" الى تعليق مباريات الدوري الانجليزي الممتاز حتى 30 أبريل المقبل على الاقل، وعلى الارجح سيتم تأجيلها لفترة إضافية بعد اجتماع أركان الكرة الانجليزية الجمعة.

ولم يخض دي بروين أية مباراة منذ الأول من مارس مع سيتي الذي حقق ثلاثية محلية نادرة الموسم الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في انجلترا والعالم.

وتأتي رغبة تمديد مسيرة لاعب الوسط البالغ 28 عاما، بعد موسم مميز عوّض فيه فترة طويلة غاب فيها عن "سيتيزنز" الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وقال دي بروين خلال فيديو مباشر على انستغرام مع مواطنيه اللاعبين أكسل فيتسل وروميلو لوكاكو "أبلغت زوجتي بأني سألعب لفترة إضافية".

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تابع "بعد هذا الاغلاق، لا يمكنني البقاء في المنزل، قلت لها انني سأخوض سنتين إضافيتين، حان الوقت للعب كرة القدم مجددا، افتقدها وهذا أمر صعب، لكننا لسنا مهمين، وكرة القدم ليست مهمة، الناس تحب كرة القدم، لكن يجب أن نبقى سالمين".

وكشف دي بروين ان عائلته، بما في ذلك طفليه، عانوا من المرض خلال فترة الاغلاق، لكنه اشار الى تحسن حالتهم راهنا "أنا في المنزل منذ أسبوعين، في البداية، عانت عائلتي وأولادي من المرض قليلا، فقلقت نوعا ما لكنهم تحسنوا الآن".

تابع "تطلّب الامر ثمانية أو تسعة أيام، لكن لحسن الحظ تحسنوا الآن، يسأل الناس لماذا لست متواجدا في بلجيكا، هذا لأني معزول ذاتيا في إنجلترا، أعيش هنا لذا أنا متواجد هنا مع عائلتي واطفالي".