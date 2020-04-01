شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على رحيل الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.
وأعلن الأهلي رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل التوصل لاتفاق على تجديد تعاقده، فيما أعلنت إدارة القلعة الحمراء قبل أيام بشكل رسمي عدم التجديد للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور.
وكتب ميدو، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعة واحدة.. ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنيًا، ولكن لن يستطيع تعويضهم أبدًا داخل أوضة اللبس».
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