شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو كالياري الإيطالي يتنازلون عن أجورهم دعمًا للنادي في أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماسو جيليني، رئيس نادي كالياري الإيطالي، تنازل اللاعبين والعاملين بالنادي عن أجورهم لمدة شهر واحدة، لمساعدة النادي على تجاوز فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وكان نادي يوفنتوس أعلن السبت الماضي موافقة لاعبيه على تخفيض أجورهم لأربع أشهر، لمساعدة النادي على تجاوز هذه الأزمة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتر ميلان يحاول التوصل لاتفاق مع لاعبيه لتخفيض أجورهم.