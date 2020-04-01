- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديبالا: لم أكن أتوقع أنني سأتعرض للإصابة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
تحدث الارجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس عن تجربته مع فيروس كورونا خلال الاسبوعين الماضيين.
كلام ديبالا جاء في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الانكليزية حيث قال:" يموت الكثير من الناس هنا كل يوم، الأمور سيئة للغاية، لم يعد بإمكانك معالجة الحالات الجديدة بعد الآن، ولهذا السبب استقبلت ايطاليا العديد من الأطباء".
وتابع الارجنتيني: "الوضع الآن صعب، إنها ليست كذبة، عليك أن تكون حذرا، يجب أن يبقى الناس في منازلهم ولا يتعاملون مع الوضع ببساطة".
واضاف:" كنت أشعر بصداع، لكن كان من المستحسن عدم تناول أي شيء، حصلت على بعض من الفيتامينات من النادي، وشعرنا بمرور الوقت بتحسن".
وواصل ديبالا: "لم أكن أتوقع أنني سأتعرض للإصابة بالفيروس، عندما اتضح ذلك كنت خائفًا في البداية، خاصة وأنه لم تظهر علي أي أعراض يوم الفحوصات".
واكمل: "كنت أتعب بشكل أسرع، كنت أرغب في التدريب، ولكن بعد 5 دقائق شعرت بضيق تنفس، حينها أدركت أن هناك شيئًا ما".
واتم ديبالا تصريحاته بالقول:" أنا الآن في حالة أفضل، وأتمنى من الجميع الالتزام وعدم التحرك من منازلهم، لأن الصحة أهم من أي شيء في الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر ديبالا: لم أكن أتوقع أنني سأتعرض للإصابة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.