عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تحدث الارجنتيني ​باولو ديبالا​ لاعب نادي ​يوفنتوس​ عن تجربته مع ​فيروس كورونا​ خلال الاسبوعين الماضيين.



كلام ديبالا جاء في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الانكليزية حيث قال:" يموت الكثير من الناس هنا كل يوم، الأمور سيئة للغاية، لم يعد بإمكانك معالجة الحالات الجديدة بعد الآن، ولهذا السبب استقبلت ايطاليا العديد من الأطباء".

وتابع الارجنتيني: "الوضع الآن صعب، إنها ليست كذبة، عليك أن تكون حذرا، يجب أن يبقى الناس في منازلهم ولا يتعاملون مع الوضع ببساطة".

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واضاف:" كنت أشعر بصداع، لكن كان من المستحسن عدم تناول أي شيء، حصلت على بعض من الفيتامينات من النادي، وشعرنا بمرور الوقت بتحسن".

وواصل ديبالا: "لم أكن أتوقع أنني سأتعرض للإصابة بالفيروس، عندما اتضح ذلك كنت خائفًا في البداية، خاصة وأنه لم تظهر علي أي أعراض يوم الفحوصات".

واكمل: "كنت أتعب بشكل أسرع، كنت أرغب في التدريب، ولكن بعد 5 دقائق شعرت بضيق تنفس، حينها أدركت أن هناك شيئًا ما".

واتم ديبالا تصريحاته بالقول:" أنا الآن في حالة أفضل، وأتمنى من الجميع الالتزام وعدم التحرك من منازلهم، لأن الصحة أهم من أي شيء في الحياة".