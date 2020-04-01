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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة قد يتخلى عن غريزمان للحصول على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
تحدثت تقارير صحفية انجليزية عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على نيمار الصيف المقبل من خلال صفقة تبادلية ترسل غريزمان الى باريس سان جيرمان وتعيد نيمار الى كتالونيا.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس فان النادي الكتالوني لا يمانع رحيل غريزمان عن الفريق من اجل تمويل صفقة نيمار و لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان.
واشارت الشبكة الى ان العلاقة بين ميسي وادارة برشلونة قد شهدت توترا هذا الموسم بعد الفشل في استرجاع نيمار الصيف الماضي حيث اثبتت مفاوضات النادي من اجل استرجاع النجم البرازيلي فشلها ولم يكتف الفريق سوى بضم الفرنسي غريزمان من اتلتيكو مدريد لتعزيز خط الهجوم.
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