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برشلونة قد يتخلى عن غريزمان للحصول على نيمار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تحدثت تقارير صحفية انجليزية عن رغبة نادي ​برشلونة​ في الحصول على ​نيمار​ الصيف المقبل من خلال صفقة تبادلية ترسل ​غريزمان​ الى باريس سان جيرمان وتعيد نيمار الى كتالونيا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فان النادي الكتالوني لا يمانع رحيل غريزمان عن الفريق من اجل تمويل صفقة نيمار و ​لاوتارو مارتينيز​ لاعب ​انتر ميلان​.

واشارت الشبكة الى ان العلاقة بين وادارة برشلونة قد شهدت توترا هذا الموسم بعد الفشل في استرجاع نيمار الصيف الماضي حيث اثبتت مفاوضات النادي من اجل استرجاع النجم البرازيلي فشلها ولم يكتف الفريق سوى بضم الفرنسي غريزمان من اتلتيكو مدريد لتعزيز خط الهجوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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