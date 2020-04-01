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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان بيرسي: في مانشستر يونايتد يقامرون على أسماء النجوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
طالب الهولندي روبن فان بيرسي ناديه السابق مانشستر يونايتد الاستفادة من تجربة ليفربول و يورغن كلوب.
وتحدث فان بيرسي في تصريحات لموقع So Foot الفرنسي قائلا:"اذا قارنت صفقات مانشستر يونايتد بليفربول، فستجد في الريدز تعاقدوا مع يورغن كلوب، ثم اختاروا اللاعبين المناسبين لفلسفته التدريبية وليس من أجل أهداف تسويقية".
وتابع الهولندي:" "لقد بنوا النادي في مشروع رياضي يتبناه المدرب، بينما في مانشستر يونايتد يقامرون على أسماء النجوم مثل بول بوغبا و الكسيس سانشيز".
واضاف:" هي طريقة واحدة ومحفوفة بالمخاطر، إذا أصيب مثل هذا اللاعب أو لم يكن لائقًا، فإن الفريق بأكمله عرضة للخطر".
وواصل المهاجم السابق لارسنال ومانشستر يونايتد:"في حين أن وجود فلسفة مثل التي يملكها ليفربول، تجعل الفريق ذو قوة جماعية هائلة".
وأتم: "التحدي الذي يواجهه مانشستر يونايتد هو معرفة ما إذا كان بإمكان أولي غونار سولسكاير خلق فلسفة ناجحة خاصة به".
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