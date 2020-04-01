فان بيرسي: في مانشستر يونايتد يقامرون على أسماء النجوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

طالب الهولندي ​روبن فان بيرسي​ ناديه السابق ​مانشستر يونايتد​ الاستفادة من تجربة ​ليفربول​ و ​يورغن كلوب​.



وتحدث فان بيرسي في تصريحات لموقع So Foot الفرنسي قائلا:"اذا قارنت صفقات مانشستر يونايتد بليفربول، فستجد في الريدز تعاقدوا مع يورغن كلوب، ثم اختاروا اللاعبين المناسبين لفلسفته التدريبية وليس من أجل أهداف تسويقية".

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وتابع الهولندي:" "لقد بنوا النادي في مشروع رياضي يتبناه المدرب، بينما في مانشستر يونايتد يقامرون على أسماء النجوم مثل ​بول بوغبا​ و الكسيس سانشيز".

واضاف:" هي طريقة واحدة ومحفوفة بالمخاطر، إذا أصيب مثل هذا اللاعب أو لم يكن لائقًا، فإن الفريق بأكمله عرضة للخطر".

وواصل المهاجم السابق لارسنال ومانشستر يونايتد:"في حين أن وجود فلسفة مثل التي يملكها ليفربول، تجعل الفريق ذو قوة جماعية هائلة".

وأتم: "التحدي الذي يواجهه مانشستر يونايتد هو معرفة ما إذا كان بإمكان ​أولي غونار سولسكاير​ خلق فلسفة ناجحة خاصة به".