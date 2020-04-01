شكرا لقرائتكم حارس الأهلى الأسبق: أحمد فتحي جري ورا فرق الفلوس ونسي حب النفوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أحمد فوزى حارس مرمى الأهلى الأسبق رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بعد شوط كبير من المفاوضات انتهى بعدم تجديد اللاعب عقده. وكتب فوزى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" اللي يخاف من مصير عاشور يعمل من بيراميدز حنطور". Advertisements وأضاف :" فتحي جري ورا فرق الفلوس ونسي حب النفوس شكرا علي اللي فات يا فتحي أنا عن نفسي مشيت من الأهلي من ١٦ سنة ولكن لحد دلوقت عايش علي الاربع سنين اللي لبست فيهم الفانلة الحمرا وغيري كتير". اختتم :" للاسف خسرت يا فتحي ورب الكعبة".

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