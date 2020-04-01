شكرا لقرائتكم صفحة الأهلي الرسمية تحتفل بعيد ميلاد سعد سمير الـ31 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ، بعيد ميلاد سعد سمير مدافع الفريق، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده رقم 31، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

بدأ سعد سمير حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوى قبل أن ينتقل إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى، وساهم بقوة فى صعود فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخط الـ17 من عمره.

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انتقل سعد سمير بعد ذلك إلى نادى النصر الليبى ليعلب مع الفريق الأول، وفى عام 2009 انضم إلى النادى الأهلى قادماً من النصر الليبى، حيث كان يلعب فى منتخب الشباب والتحق بعدها للعب فى صفوف المنتخب المصرى الذى خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

انتقل مدافع الأهلي إلى النادى المصرى فى موسم 2011 / 2012، وذلك بسبب قلة مشاركته فى المباريات مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلى مرة أخرى ليثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق.

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام فى 2014 ، 2016 ، 2017، 2018، و2019 وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم 2014، وكأس السوبر 2015 ، وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.