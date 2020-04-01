هل خروج أحمد فتحي من الأهلي يؤثر على تواجده مع المنتخب؟

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جدة - عمرو شويل لم يفكر أحمد فتحي نجم الأهلي والمنتخب الوطني طويلا ليتخذ قرارا بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ويخوض تجربة جديدة وتحد مختلف في ناد أخر، الأقرب هو بيراميدز.

فتحي لم يضحى بتاريخه ومستقبله مع الأهلي فقط، وإنما خسر بنسبة كبيرة فرصة التواجد ضمن قائمة منتخب مصر في الاستحقاقات المقبلة.

ولعب أحمد فتحي مع منتخب مصر الأول 132 مباراة طوال مسيرته، ويعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة مع الفراعنة، وطوال هذه المباريات نجح في تسجيل ثلاثة أهداف فقط.

وبات فتحي أمام تحد جديد للعودة إلى صفوف المنتخب، فبجانب عامل السن الذي يتحداه اللاعب، هو بات أيضا خارج جدران القطبين اللذان يمثلان قوام الفراعنة الأهم مهما اختلفت أسماء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

ومع وجود حازم إمام في الزمالك، ومحمد هاني في الأهلي، ورجب بكار في بيراميدز، وغيرهم من اللاعبون المميزون في هذا المركز باتت مشاركة فتحي مع المنتخب من جديد شبه مستحيلة.

أكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

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رحيل الثلاثي في أقل من شهر جاء رغم تتويجهم بـ 73 بطولة وهو رقم كبير قرر النادي الأهلي الاستغناء عنه سواء رغبة من الكيان أو تلبية لرغبة اللاعبين.

فاز فتحي مع الأهلي بـ 18 بطولة في 12 سنة، حيث حقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 9 مرات، كأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

وأبلغ أحمد فتحي إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتي لم تشهد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفيين.

من ناحيتها، أعربت لجنة التخطيط بالأهلي التوفيق لأحمد فتحي في مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته في بيراميدز.

ويعد فتحي من أبرز لا عبى الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وأسهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.