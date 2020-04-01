التشكيل الأغلى في إفريقا.. نجوم الأهلي والزمالك يتصدرون القائمة ورمضان صبحي نمبر 1

سيطر نجوم الاهلى والزمالك على التشكيل الأغلى في القيمة التسويقية داخل قارة أفريقيا وفقا لموقع " ghanasoccernet" الغانى، وجاء رمضان صبحى، نجم النادى الأهلى، في صدارة التشكيل الأغلى لنجوم القارة السمراء بقيمة تسويقية تصل إلى 4 ملايين يورو.

وشهد التشكيل الأغلى تسويقيا في القارة الأفريقية 5 لاعبين مصريين، يضاف إليهم 3 محترفين داخل الدوري المصري، بالإضافة إلى المغربى بدر بانون نجم الرجاء، وثنائى صن داونز الجنوب أفريقي مورينا وبيليات.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمي: محمد الشناوي (الأهلي) 2.2 مليون يورو

خط الدفاع: ثابيلو مورينا (صن داونز الجنوب أفريقي) 1.4 مليون يورو – علي معلول (الأهلي) 1.8 مليون يورو – ويلفريد كانون (بيراميدز) 1.8 مليون يورو.

خط الوسط: بدر بانون (الرجاء المغربى) 1.4 مليون يورو – فرجاني ساسي (الزمالك) 2.5 مليون يورو – محمد مجدي أفشة (الأهلي) 1.5 مليون يورو – حسين الشحات (الأهلي) 1.5 مليون يورو – عبدالله السعيد (بيراميدز) 2 مليون يورو.

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خط الهجوم: خاما بيليات (كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي) 1.9 مليون يورو – رمضان صبحي (الأهلي) 4 مليون يورو.

من ناحية أخرى، كشف تقرير لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي والمتخصص في رصد القيمة التسويقية للاعبين والدوريات حول العالم، أن الدوري المصري يحتل المرتبة الثانية على مستوى قارة إفريقيا من ناحية الأغلى قيمة تسويقية من بين دوريات القارة، حيث جاء "الإيجيبشن ليج" وصيفا للدوري الجنوب إفريقي الذى يضم العديد من اللاعبين المحترفين.

وجاء الدوري المصري ثانيا حيث تبلغ قيمة لاعبوه 137.98 مليون يورو متوزعين على 544 لاعبا في 18 فريقا، ويتصدر الأهلي ترتيب أغلى الأندية في مصر بقيمة 28.20 مليون يورو.

الدوري المصري يضم لاعبين من أغلى لاعبي القارة فى القيمة التسويقية على غرار على معلول ورمضان صبحي وأليو بادجي فى الأهلي، وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي في الزمالك وغيرهم.