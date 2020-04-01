شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سيكا عن رحيل أحمد فتحى : "سهل يمشى لأنه مش إبن الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا سيكا لاعب الاسماعيلى والزمالك السابق ، أن قرار رحيل أحمد فتحى عن النادى الأهلى طبيعى لأنه ليس ابن القلعة الحمراء.

وقال سيكا فى تصريحات خاصة:" سهل يمشى من الاهلى لانه مش ابن الاهلى"، وأضاف سيكا أن فتحى انضم إلى الاسماعيلى قادما من بنها وهو فى ال12 أو 13 من عمره وتدرج فى قلعة الدراويش حتى انضم للمنتخب وانتقل للقلعة الحمراء وهو من أحسن اللاعبين فى مصر وانتقل للاهلى وهو نجم لذلك إخلاصه لن يكون إلا للنادى والكيان الذى نشأ فيه .

وتطرق سيكا إلى أن لجنة الكرة بالاهلى صعب أن تقنع لاعبين مثل احمد فتحى وعاشور بالبقاء لأنهم مع الاحترام لهم لم يدخلوا النادى الأهلى منذ٢٠ عاما تقريبا كما أن محسن صالح النجم الكبير هو الذى صنع جيل فتحى فى الاسماعيلى فكيف سيقنعه بالبقاء فى الأهلى؟.

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".