شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا عن رحيل فتحى: الاحتراف ميعرفش الأمان يعرف الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد بازوكا نجم الإسماعيلى السابق أن قرار رحيل أحمد فتحى عن الأهلى خير مثال للاحتراف فى مصر، خاصة أن المبلغ الذى سيدفعه مسئولو بيراميدز للاعب أكثر من نظيره فى الأهلى.

وأضاف بازوكا، لـ"الخليج 365"، "أحمد فتحى حال بقائه فى الأهلى كان سيجد له دور الفترة المقبلة سواء فى الإعلام أو الإدارة بالقلعة الحمراء.. الأهلى مش بيسيب ولاده"، وأشار نجم الدراويش إلى أن اللاعبين فى كرة القدم ليس لديهم عاطفة لأن الفلوس بتلعب فى دماغهم ورغم أنى أحب فتحى على المستوى الشخصى، إلا أننى كنت أتمنى أن يختم حياته فى الأهلى، إلا أن الاحتراف لا يعرف الأمان يعرف الفلوس.

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

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وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب، وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء . وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.