شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العشري يطلق مبادرة لتبرع الرياضيين للتصدي لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، مبادرة في الوسط الرياضي لمساندة البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا.

وقال العشري :" أطالب الرياضيين بالتكاتف والتساند وأن نكون سباقين وأن نكون كرياضيين أول من يشارك في مواجهة هذا الوباء، ولابد من تكاتف الجميع في هذه المحنة".

وطالب العشري من الرياضيين التبرع وتوجيه التبرعات لصندوق تحيا مصر في الفترة الحالية لمواجهة الأوبئة والكوارث في البلاد.

Advertisements

وشدد المدير الفني للفريق البورسعيدي أنه يتوقع مساندة جميع الرياضين في المبادرة، وطالب من يريد المشاركة من الرياضيين أن يسجل فيديو يعلن فيه ذلك.

من ناحية اخري، طلب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة النادى إعادة الفلسطينى محمد الصالح لصفوف الفريق مرة أخرى بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعدم تجديد إعارته مرة أخرى لتدعيم دفاعات الفريق التى تعانى من نقص حاد فى الصفوف .

كان مجلس إدارة المصرى وافق على إعارة محمد الصالح إلى نادى كهرباء الإسماعيلية الذى يشارك بدورى القسم الثالث بناء على رغبة من إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب ، إلا أن طارق العشرى رحب بالإطاحة بشيخ موكورو على أن يتم عودة محمد الصالح .