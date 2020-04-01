شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: الحديث عن عودة الدورى فى هذا التوقيت جهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق والمدرب الحالى لنادى مصر حديث بعض الإعلاميين عن عودة الدورى، مشيرا إلى أنه لا يصح أن نتحدث فى الوقت الراهن عن أى شىء فى ظل انتشار فيروس كورونا.

ووصف عزمى، فى تصريح لـ"الخليج 365" من يتحدث عن عودة الدورى بـ الجهل، مشيرا إلى أن عودة الدورى من الصعب الإعلان عنها الآن خاصة أن اللاعبين يحتاجون إعدادا ما بين شهر أو شهر ونصف فى ظل الراحة الطويلة التى حصلوا عليها.

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وقال أمير عزمى الدورى المصرى مختلف عن الدورى الإنجليزى أو الإسبانى المتبقى فيهم ما بين 5 أو 6 مباريات فقط، لكن الدورى المصرى يعتبر متبقى فيه دور كامل، موضحا أن عودة الدورى ستزيد من الأعباء المالية على الأندية لمد فترة الموسم.

وأشار أمير إلى أن عودة الدورى ستضع الأندية فى مأزق خاصة أنه بذلك سيستمر إلى شهر 9 أو 10، متسائلا بذلك متى سيبدأ الموسم الجديد؟ قائلا لا بد من عدم التحدث فى هذا الأمر حتى نتأكد من إنتهاء الوباء لأن ذلك يعد عيب وجهل.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.