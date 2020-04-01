شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الكباتن "السبعة" في الأهلي بعد رحيل الـ3 الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقد النادي الاهلي ، ثلاثة من اللاعبين الكبار داخل الفريق بعد رحيل أحمد فتحى بشكل رسمى بنهاية الموسم ومن قبله الثنائى شريف إكرامى وزميله حسام عاشور، الذى رفضت إدارة الأهلى تجديد عقده وطالبته بالاعتزال نهاية الموسم.

وأصبح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو قائد الفريق الأول بعد رحيل احمد فتحي ، حيث كانت المباراة الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي كانت بتاريخ 6 مايو 2008 في الخسارة أمام إنبي بثلاثية في بطولة الدوري.

ويعد أيمن أشرف هو القائد الثانى للأهلى فى الموسم المقبل خلفاً لمحمد الشناوى، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 8 فبراير 2010 في الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري.

والقائد الثالث هو قلب الدفاع سعد سمير الذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 13 مايو 2010 في التعادل السلبي أمام الجونة في بطولة الدوري.

والقائد الرابع هو رامى ربيعة حيث شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 21 ديسمبر 2010 في الفوز على حرس الحدود بهدفين في بطولة الدوري

ثم يأتى وليد سليمان في المرتبة الخامسة حيث شارك لأول مرة بقميص الأهلي بتاريخ 28 أغسطس 2011 في التعادل مع مولودية الجزائر 0/0 في دوري أبطال إفريقيا.

والقائد السادس هو عمرو السولية لاعب وسط الفريق الذي شارك لأول مرة مع الاهلي بتاريخ 13 فبراير 2016 في التعادل مع طلائع الجيش سلبيا في بطولة الدوري.

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والقائد السابع هو التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق ، حيث شارك لأول مرة مع الفريق بتاريخ 27 يوليو 2016 في الفوز على الوداد البيضاوي بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا.

وأسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتين مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذى طلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن اليوم انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر المدير الفني برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.