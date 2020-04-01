شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على ضم 3 ناشئين لمران الزمالك بعد نهاية التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على ضم مجموعة من ناشئى الفريق بعد نهاية فترة التوقف الحالية إلى تدريبات الفريق الأول بالنادى، حيث يتوقف النشاط حاليا فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ووضع كارتيرون، الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى ناشئى الفريق ضمن قائمة اهتماماته للتواجد فى المرحلة المقبلة مع الفريق الأول بعدما صعد من قبل الناشئ أحمد عيد الذى أصبح بديلا لحازم إمام فى الجبهة اليمنى.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

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ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة الزمالك حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية لتجنب ذلك الفيروس.

كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، تقديم تقريرا باحتياجات الفريق فى الموسم الجديد، إلى مجلس إدارة النادى الأبيض، بعد المناقشات التى دارت بين مدرب الزمالك وجهازه المعاون، لبحث احتياجات الفريق والأمور المختلفة الخاصة بالفترة القادمة ومنها ملف الصفقات.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.