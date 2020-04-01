شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر 73 بطولة في أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

رحيل الثلاثي في أقل من شهر جاء رغم تتويجهم بـ 73 بطولة وهو رقم كبير قرر النادي الأهلي الاستغناء عنه سواء رغبة من الكيان أو تلبية لرغبة اللاعبين.

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واتخذ أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي قرارا بإنهاء علاقته مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ورفض الاستمرار في صفوف القلعة الحمراء، بعد الاختلاف بين الطرفين حول العرض المقدم من ناديه للاستمرار في صفوفه لمدة موسمين وبين طلبات اللاعب المادية التي تفوق السقف المالي المحدد من من قبل لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة.

ويعد باسم علي ظهير أيمن الأهلي والمعار للجونة أكثر المستفيدين من قرار أحمد فتحي برفض تجديد عقده مع القلعة الأحمر، لأنه سيفتح له باب العودة من جديد لصفوف الأهلي، بعدما كانت فرص عودته للقلعة الحمراء شبه مستحيلة، في ظل تألق الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني، وتجاهل الجهاز الفني تدعيم المركز حال تمديد عقد فتحي.

ويقدم باسم علي عروضا طيبة مع الجونة منذ الانتقال إليه مطلع الموسم الجاري، حيث يشارك بشكل أساسي، ولكن ابتعاد فريقه عن المشاركة لم يجعل اللاعب يظهر بالشكل الذي يساعده على فرض نفسه على الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، ولكن قرار فتحي يجعل الفرصة مواتية أمامه من أجل العودة للفريق الأحمر.