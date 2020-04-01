شكرا لقرائتكم خبر عن من هو بديل أحمد فتحى فى الأهلى؟.. 6 لاعبين مرشحين لتعويض رحيل الجوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي حالة الغموض حول مصير استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه في ظل وجود اختلاف بين العرض المقدم من ناديه للاستمرار في صفوفه لمدة موسمين وبين طلبات اللاعب المادية التي تفوق السقف المالي المحدد من من قبل لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة.

ويوجد أكثر من لاعب في الدوري المصري مرشحين لتدعيم صفوف الأهلي وحل أزمة الجبهة اليمنى بالأهلي أولها بلا شك استعادة باسم علي والمعار لصفوف الجونة في الموسم الحالي، لأن المركز سيكون بحاجة ملحة لوجود اللاعب في ظل وجود محمد هاني بمفرده في هذه الجبهة، لاسيما أن لاعب الجونة يقدم عروضا طيبة مع ناديه في الوقت الحالي،بالإضافة إلى رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز الذى دخل دائة اهتمامات الإدارة الحمراء أيضًا.

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وأبلغ أحمد فتحي إدارة نادي الأهلي برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

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وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.