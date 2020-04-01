بيراميدز تخصص خطف كباتن الأهلى.. فتحى يلحق بإكرامى والسعيد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات نادى بيراميدز متخصص فى خطف كباتن النادى الأهلى، وذلك بعدما لحق أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر بزميله شريف إكرامى حارس المرمى، ليتواجدان مع نجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوى اعتباراً من مباريات الموسم الكروى الجديد.

وأبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين .

وأعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى في مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته في بيراميدز.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

وتعد مسيرة أحمد فتحي مع الساحرة المستديرة، مليئة بالإنجازات والبطولات، فخلال فترة تواجده مع الإسماعيلي، استطاع اللاعب التتويج بالدوري المحلي مرة واحدة، إلا أن السجل الكامل بالانجازات كان مع القلعة الحمراء، بعد الفوز معهم بالعديد من الألقاب سواء بالدوري أو الكأس أو السوبر المحلي او الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أنه أحد أهم اللاعبين المتبقين من الجيل الذهبي للكرة المصرية سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني الذي توج معه بالثلاثية التاريخية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، ببطولة كأس أمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010، بالإضافة إلى أمم إفريقيا للشباب عام 2003 مع شحاتة أيضًا.