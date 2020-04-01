شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة كهربا وصالح جمعة: ثنائى الأهلي إخواتي من 10 سنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل "سوبر كورة" مع فاطمة الشاذلي منظمة الأفراح الشابة التي ظهرت عبر إنستجرام خلال حديثها مع صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا نجمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية والتي شهدت اهتمام كبير من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكان صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي لجأ إلى الاعتماد على الفيديو كول للتواصل مع محمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار وباء كوروا العالمي.
ونشر صالح جمعة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ظهر خلالها لاعب القلعة الحمراء يجري اتصالا بالفيديو مع كهربا واثنين من أصدقائه.
أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني لنادى الأهلى، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب موهوب، ويحتاج المزيد من التدريبات ليعود لمستواه.
وأشاد مدرب الأهلى بقدرات كهربا وتحسن مستواه، خاصة بعدما أكد أن كهربا لم يكن مستواه يؤهله للعب فى الأهلى عند انضمامه للفريق، نافيا أن يكون هناك أي قرار بتجميد اللاعب بعد مباراة السوبر في الإمارات مع الزمالك.
وكشف فايلر أنه تحدث مع كهربا قبل انضمامه للأهلى وأكدت له أن عليه العمل كثيرا ليكون جاهزا فنيا وبدنيا حتى يحجز مكان أساسى فى الأهلي.
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