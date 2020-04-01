شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد سعد سمير الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي ، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد سعد سمير مدافع الفريق رقم 31 ، ، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

بدأ سعد سمير حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوى قبل أن ينتقل إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى، وساهم بقوة فى صعود فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخط الـ17 من عمره.



سعد سمير

انتقل سعد سمير بعد ذلك إلى نادى النصر الليبى ليعلب مع الفريق الأول، وفى عام 2009 انضم إلى النادى الأهلى قادماً من النصر الليبى، حيث كان يلعب فى منتخب الشباب والتحق بعدها للعب فى صفوف المنتخب المصرى الذى خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

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انتقل مدافع الأهليى إلى النادى المصرى فى موسم 2011 / 2012، وذلك بسبب قلة مشاركته فى المباريات مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلى مرة أخرى ليثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق.

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام فى 2014 ، 2016 ، 2017، 2018، و2019 وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم 2014، وكأس السوبر 2015 ، وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.

وأطلق سعد سمير، منذ أيام قليلة، مبادرة لتقديم المساعدات لعلاج فيروس كورونا، ولتقديم المساعدات للمتضررين من السيول التى شهدتها مصر الفترة الماضية، حيث شارك فى المبادرة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان ومحمود علاء وأحمد فتحى وغيرهم.