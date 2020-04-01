شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف مودعاً أحمد فتحى: فخور إنى لعبت معاك وهنفتقدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع أيمن أشرف ظهير أيسر النادى الأهلى أحمد فتحى زميله بالفريق الأحمر، بعدما قرر الأخير الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، والانضمام إلى نادى بيراميدز وعدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

ونشر أيمن أشرف صوراً مع الجوكر عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق عليها: فخور إنى لعبت معاك واتعلمت منك حاجات كتير جدا، سنفتقدك كثيرا لكن هذه سنة الحياة، أتمنى لك التوفيق فى الخطوة المقبلة.

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ايمن اشرف

وأبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

وأعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى فى مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته فى بيراميدز.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.