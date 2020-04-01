شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس: ليس من حق أحد الهجوم على أحمد فتحى بعد رفض التجديد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وائل رياض شيتوس نجم الأهلي السابق، رسالة إلي أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول للفريق، بعد قرار عدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر وائل رياض، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"زي ما الأندية لها كل حق في التفاوض والتعاقد والتجديد وإنهاء التعاقد وعدم التجديد وفسخ العقد قبل المدة لأي لاعب في أي وقت، يبقي من حق أي لاعب هو الأخر في التفاوض والتعاقد ( في الوقت المسموح من الفيفا) والتجديد وعدم التجديد والإنضمام لنادي أخر "ّ

وأضاف:" المشكلة في العاطفة واللعب علي وتر الجماهير مع إن الموضوع سهل وبسيط... شكرًا النادي الأهلي في عدم التجديد لحسام عاشور وهذا حق النادي..شكرًا أحمد فتحي في عدم التجديد للنادي الأهلي وهذا حق اللاعب" وتابع:"يبقي مينفعش حد يشتم في النادي الأهلي اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد لحسام عاشور ( المحترم )، ولا حد يشتم في أحمد فتحي ( المخلص والمجتهد ) اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد للنادي الأهلي".

Advertisements

شيتوس