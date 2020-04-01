شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان عن رحيل فتحى : لم يفكر فيما بعد الاعتزال و سيخسر جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن قرار رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء مفاجىء و غير متوقع ، مشيرا إلى أنه من الواضح حسمه للأمر بشكل أخر .

و قال رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 أن أحمد فتحى يبدو أنه لم يفكر فيما بعد الإعتزال ، مشددا على أنه سيخسر شعبيته بالتأكيد من جمهور الأهلى .

و أشار رضون إلى أن فتحى حسم الأمر بالتفكير فى الإستفادة من أكبر قيمة مادية للعقد ، مؤكدا أن هذا حقه و لا يلام عليه .

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أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.