شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتصدر أحمد أيمن منصور ترشيحات دعم دفاع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، ترشيحات الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع، بعدما أجرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الأبيض مكالمة خاصة مع أيمن منصور لاعب الفريق السابق ووالد نجم بيراميدز من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم اللاعب.

وجاء تفضيل الزمالك لضم أحمد أيمن منصور، بعدما دخل فى منافسة مع أكثر من مدافع، لأكثر من عامل، قد يمنح نجل لاعب الأبيض السابق الأفضلية فى اختيارات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، ويستعرضها ”الخليج 365” فى التقرير التالى..

- إجادة اللعب فى أكثر من مركز

يُعد أول عامل جعل مسئولى الزمالك يضعوا أحمد أيمن منصور، فى صدارة ترشيحاتهم لتدعيم خط الدفاع، هو إجادته للعب فى مركزى المساك بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر، وهو ما يمنح الفرنسى كارتيرون أكثر من فرصة لتوظيفة، خاصة فى ظل حاجة الأبيض، لتدعيم هذين المركزين بصفة خاصة، لاسيما وأن الفريق يعتمد فى مركز الظهير الأيسر على محمد عبدالشافى، بالإضافة إلى عبدالله جمعة، صانع ألعاب الفريق الذى تم توظيفه للعب فى مركز الظهير الأيسر منذ الموسم الماضى، وظهر بمستوى جيد خلاله، إلا أن ابتعاده للإصابة على فترات هذا الموسم، وضع الفريق فى مأزق لعدم وجود بديل لمحمد عبدالشافى فى هذا المركز، لذا تم مناقشة إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق عقب نهاية إعارته لسموحة هذا الموسم إلى جانب ضم أحمد أيمن منصور من بيراميدز.

- الخبرات الإفريقية مع بيراميدز

Advertisements

يتميز أحمد أيمن منصور، بتمتعه بخبرات اللعب فى البطولات الإفريقية، وذلك من خلال مشاركاته مع نادى بيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا العام، حيث نجح مع فريقه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية كما ظهر خلالهم بأداء جيد مع فريقه، وهو ما يحتاجه الزمالك فى اختياراته للاعبين فى المرحلة المقبلة، حتى يكونوا متأقلمين على أجواء المنافسة سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى.

- مقارنة بين مشاركات الثلاثى المرشح لدعم لدفاع الزمالك

وضع مسئولو الزمالك الثلاثى أحمد أيمن منصور، وزميله عبدالله بكرى، مدافع نادى بيراميدز وأسامة جلال، مدافع نادى إنبى، ضمن الترشيحات لتدعيم خط الدفاع الموسم المقبل، وإذا نظرنا إلى عدد مشاركات أحمد منصور مع بيراميدز نجد أنه شارك فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، بمعدل 869 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين وطرد فى مباراة، فيما شارك فى 11 مباراة ببطولة الكونفدرالية، بمعدل 885 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين أيضًا، فيما انضم إلى صفوف منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر، ولكنه لم يشارك فى أى مباراة.

أما عن عبدالله بكرى، مدافع بيراميدز، فقد شارك مع فريقه فى 11 مباراة ببطولة الدورى الممتاز بمعدل 825 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين، فيما شارك فى 9 مباريات ببطولة الكونفدرالية بمعدل 661 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين، فيما شارك فى مباراتين ببطولة كأس مصر بمعدل 167 دقيقة، أحرز خلالهم هدفًا وتلقى إنذارا، وعلى الرغم من تقارب نسب المشاركة بينهما، إلا أن أحمد أيمن منصور يُجيد اللعب كظهير أيسر بجانب مركزه كمساك وهو ما يمنحه الأفضلية.

أما عن أسامة جلال، مدافع نادى إنبى، فشارك مع فريقه فى 12 مباراة ببطولة الدورى الممتاز، بمعدل 896 دقيقة، حصل خلالهم على إنذرين، ومباراة فى كأس مصر، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال 5 مباريات بمعدل 480 دقيقة وتلقى خلالهم إنذارا.