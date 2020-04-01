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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أحمد فتحى يرحل عن الأهلى نهاية الموسم ويوقع لبيراميدز، حسام عاشور يتجه لقبول عرض الأهلى والاعتزال نهاية الموسم.

أحمد فتحى يرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. ويوقع لبيراميدز

أبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

كارتيرون يفضل إعارة إمام عاشور فى الموسم الجديد

فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة.

جريشة يشكو نور الدين لاتحاد الكرة بسبب جروب الحكام

تقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.

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مكالمة أحمد مرتضى تحسم انتقال أحمد أيمن منصور إلى الزمالك

شهدت الفترة الأخيرة مفاوضات من جانب إدارة نادى الزمالك مع أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، الذى يجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، تمهيدا للدخول فى مفاوضات مع ناديه لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حسام عاشور يتجه لقبول عرض الأهلى والاعتزال نهاية الموسم

يتجه حسام عاشور قائد النادى الأهلى لقبول عرض ناديه والاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وصرف النظر عن فكرة اللعب لنادٍ آخر، بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى 2019 – 2020

الزمالك يزاحم الأهلى فى صفقة رجب بكار

دخل نادى الزمالك منافسة قوية مع غريمه الأهلى فى التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الزمالك يعاني في مركز الظهير الأيمن منذ هروب حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي، ولا يوجد في الفريق سوي حازم امام فقط في هذا المركز.

الأهلى يستقر على تعديل عقدى الشيخ وعلى لطفى

استقر مسئولو النادي الأهلي على تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة وأنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة في العقود بالمقارنة بباقي زملائهم ،خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلا ايضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.