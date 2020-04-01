شكرا لقرائتكم خبر عن باسم علي أكثر المستفيدين من قرار رحيل أحمد فتحي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي قرارا بإنهاء علاقته مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ورفض الاستمرار في صفوف القلعة الحمراء، بعد الاختلاف بين الطرفين حول العرض المقدم من ناديه للاستمرار في صفوفه لمدة موسمين وبين طلبات اللاعب المادية التي تفوق السقف المالي المحدد من من قبل لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة، ويعد باسم علي ظهير أيمن الأهلي والمعار للجونة أكثر المستفيدين من قرار أحمد فتحي برفض تجديد عقده مع القلعة الأحمر.

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وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

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وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.