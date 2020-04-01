شكرا لقرائتكم خبر عن على الفيل يخطر الطلائع بتعافيه من الإصابة بعد البرنامج البدنى بالعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر على الفيل لاعب طلائع الجيش، مدربه عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق فى اتصال هاتفى بتعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها وهى شد فى العضلة الضامة بعدما نفذ البرنامج البدنى الذى وضعه له الجهاز الفنى ليصبح جاهزاً للمباريات حال عودة النشاط الكروى .

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية، خوفا على لياقتهم البدنية مع عودة النشاط الكروي مرة أخري مطالبا إياهم باتباع أنظمة غذائية متوازنة .

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وحرص العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش على إحضار الأفراد المخصصين للتطهير والتعقيم للقيام بتطهيرغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات بالنادى، وكذلك غرف الأجهزة الإدارية خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، كما طالب الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني لاعبيه بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.

يعقد الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع خارطة استعدادات الفريق حال عودة النشاط الكروي بعد نهاية المدة المحددة، وجاء قرار تعليق النشاط الرياضي في الطلائع تنفيذًا لإعلان اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم في مصر، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

كان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.