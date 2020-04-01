شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 بسبب تفشى كورونا.

من جانب اخر أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن، لم يتم التوصل إلى علاج موصى به للوقاية أو علاج فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب منظمة الصحة العالمية فى عمان، سؤالا حول ما إذا كان هناك أى أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟.

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وقات منظمة عبر حسابها: "الإجابة حتى تاريخه، لا يوجد أى دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه.. ومع ذلك يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أشادت بما وصفته بالاستجابة القوية والمكيفة لحكومة مصر، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى وأن البلد لم يشهد أى ارتفاع حاد فى عدد الإصابات.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.

وكان الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال فى مؤتمر صحفى عقده مكتب مصر، الاثنين الماضى، بشأن الوضع الراهن لمرض "كوفيد-19" فى مصر، أن البلد يتوفر لديه القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة فى أكثر من 20 مكانًا فى مصر، كما أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى، وبالتوازى مع هذا تم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على المستجدات والمعلومات وتوعيتهم.