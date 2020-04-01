الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي واللاعب يرحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن رجب بكار المدافع الأيمن لنادي بيراميدز هو الأقرب لخلافة أحمد فتحي في النادي الأهلي.

وكان فتحي قد قرر عدم تجديد تعاقده مع الأهلي ورفض العرض المقدم من النادي واخطار المسؤولين بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق.

Advertisements

وصرح مصدر -رفض الكشف عن اسمه- لمصراوي، أن رجب بكار هو الأقرب للتواجد في النادي الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل فتحي.

وقال المصدر، أن رجب بكار أبدى موافقته بشأن الانتقال للنادي الأهلي، والرأي الفني لرينيه فايلر المدير الفني للفريق يحسم الأمر.

واختتم تصريحاته قائلاً: "إذا وافق فايلر على رجب بكار، سنبدأ في فتح المفاوضات بشكل رسمي من أجل التعاقد مع اللاعب".