"المشكلة في العاطفة واللعب على وتر الجمهور".. شيتوس يعلق على رحيل فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

علق وائل رياض "شيتوس" نجم الأهلي السابق، على قرار أحمد فتحي لاعب الأهلي بعدم التجديد للنادي ورحيله عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي أعلن، اليوم الأربعاء، رحيل أحمد فتحي بشكل رسمي عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.

وقال وائل رياض عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زي ما الأندية لها كل حق في التفاوض والتعاقد والتجديد وإنهاء التعاقد وعدم التجديد وفسخ العقد قبل المدة لأي لاعب في أي وقت يبقي من حق أي لاعب هو الأخر في التفاوض والتعاقد (في الوقت المسموح من الفيفا)".

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وأضاف: "التجديد وعدم التجديد والانضمام لنادي أخر، المشكلة في العاطفة واللعب علي وتر الجماهير مع إن الموضوع سهل وبسيط".

وتابع شيتوس: "شكراً النادي الأهلي في عدم التجديد لحسام عاشور وهذا حق النادي.. شكراً أحمد فتحي في عدم التجديد للنادي الأهلي وهذا حق اللاعب".

وأتم وائل رياض: "يبقي مينفعش حد يشتم في النادي الأهلي اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد لحسام عاشور (المحترم)، ولا حد يشتم في أحمد فتحي (المخلص والمجتهد) اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد للنادي الأهلي".