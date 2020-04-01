إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون للتنس، عن إلغاء البطولة التي كانت مقرر انطلاقها أواخر شهر يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلن نادي عموم إنجلترا في بيان رسمي بعد اجتماع عقده، أنه قرر مع اللجنة المنظمة للبطولة، إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.
وأشار البيان إلى أن النسخة الـ134 من البطولة ستُقام في الفترة ما بين 28 يونيو و11 يوليو 2021.
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