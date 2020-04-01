محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف القلعة البيضاء من التعاقد مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، بعد قراره بعدم التجديد.
وكان الأهلي أعلن، اليوم الأربعاء، رحيل أحمد فتحي بشكل رسمي عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.
وقال مرتضى منصور في تصريح مقتضب لمصراوي: "لم ولن يحدث تفاوض الزمالك مع أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي".
جدير بالذكر أن مصدر أكد في تصريح خاص لمصراوي، تقديم إدارة نادي بيراميدز عرضًا لفتحي أعلى بملايين الجنيهات مما تقدم به الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضى منصور لمصراوي على رحيل فتحي من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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