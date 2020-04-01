رابطة المحترفين الإماراتية تنظم مبادرة خيرية لصالح متضرري كورونا

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم مبادرة خيرية، لمساعدة الإمارات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الرابطة تدشين حملة جديدة تحمل شعار "مهارتك مساهمتك"، ويتم التنفيذ عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال الهاشتاج الخاص بشعار الحملة، بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتية.

ووجهت الرابطة الدعوة لعدد من الأندية ومحبي كرة القدم من عامة الشعب، لإظهار مهاراتهم في التحكم بالكرة عبر مقاطع مصورة تنشر على التواصل الإجتماعي وتحمل شعار الحملة، على أن يتم تخصيص مبلغ 100 درهم عن كل فيديو يظهر صاحبه فنيات عالية به.

ومن المقرر أن يتم جمع هذه الأموال وتوريدها إلى إحدى الصناديق الرسمية المعتمدة لدى الإمارات لدعم البلاد في مواجهة تداعيات كورونا. بشعار الحملة، بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتية.ووجهت الرابطة الدعوة لعدد من الأندية ومحبي كرة القدم من عامة الشعب، لإظهار مهاراتهم في التحكم بالكرة عبر مقاطع مصورة تنشر على التواصل الإجتماعي وتحمل شعار الحملة، على أن يتم تخصيص مبلغ 100 درهم عن كل فيديو يظهر صاحبه فنيات عالية به.ومن المقرر أن يتم جمع هذه الأموال وتوريدها إلى إحدى الصناديق الرسمية المعتمدة لدى الإمارات لدعم البلاد في مواجهة تداعيات كورونا.

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