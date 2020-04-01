فان بيرسي: على مانشستر يونايتد أن يقتدي بتجربة ليفربول

أكد الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد السابق، ان نجاح الشياطين الحمر مرتبط بالإقتداء بتجربة فريق ليفربول.
وقال فان بيرسي في تصريحات لموقع SO FOOT الفرنسي أن فريق ليفربول تعاقد مع المدير الفني يورجن كلوب ثمبدأ في التعاقد مع اللاعبين المناسبين لسياسته التدريبية.
وواصل "ما فعله ليفربول أنه قام ببناء مشروع على يد كلوب، بينما في مانشستر الأمر تسويقي ويعتمد على التعاقد معلاعبين أصحاب أسماء رنانة مثل بول بوجبا، وهي طريقة تحمل العديد من المخاطرة حيث ان أي لاعب كبير قد لا يكون ملائم للفريق وبالتالي يؤثر على الأداء بالكامل".
واختتم "مانشستر يحتاج إلى معرفة إذا كان سولشاير قادر على خلق فلسفة ناجحة تمكنه من قيادة الفريق نحو النجاح".
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