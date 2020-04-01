توتنهام يحدد سعر هاري كين ويصدم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير انجليزية، عن أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، حدد قيمة انتقال هاري كين مهاجم الفريق الي أي فريق آخر في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" الانجليزية، أن توتنهام حدد قيمة انتقالهاري كين عن الفريق، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بنهاية الموسم الحالي، خاصة اذا ما فشل السبيرز في التأهل للمشاركة بدوري ابطال أوروبا.
ويسعي توتنهام للحصول علي 200 مليون جنيه استرليني مقابل رحيل اللاعب، في ظل إهتمام كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الانجليزيين بالتعاقد معه.
ويأمل النادي اللندني في أن يحول المقابل المادي الكبير دون انتقال هاري كين خارج صفوف الفريق، خاصة في ظل الأزمة الاقتاصدية الحالية بسبب فيروس كورونا.
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