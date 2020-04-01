سامي الجابر في اختيارات الاتحاد الآسيوي لأفضل لاعبي القارة بالمونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار سامي الجابر لاعب المنتخب السعودي وفريق الهلال السابق، للإنضمام ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في تاريخ القارة الآسيوية خلال مشاركتها ببطولات كأس العالم .

ويشارك في عملية التصويت عدد من خبراء كرة القدم بالقارة، بالإضافة لوجود نسبة مخصصة للرأي الجماهيري في اختيار الأفضل بالمشاركات الآسيوية بالمونديال.

وانضم اللاعب السعودي المعتزل ضمن قائمة شملت كل من كيسوكي هوندا لاعب اليابان، تيم كاهيل لاعب أستراليا، علي رضا بيرانفاند لاعب إيران، ولاعب كوريا الجنوبية بارك جي سونج.

ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاختيارات منتصف إبريل الجاري. العالم .ويشارك في عملية التصويت عدد من خبراء كرة القدم بالقارة، بالإضافة لوجود نسبة مخصصة للرأي الجماهيري في اختيار الأفضل بالمشاركات الآسيوية بالمونديال.وانضم اللاعب السعودي المعتزل ضمن قائمة شملت كل من كيسوكي هوندا لاعب اليابان، تيم كاهيل لاعب أستراليا، علي رضا بيرانفاند لاعب إيران، ولاعب كوريا الجنوبية بارك جي سونج.ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاختيارات منتصف إبريل الجاري.

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