نجم الأهلي الأسبق يعلق على رحيل أحمد فتحي

علق وائل رياض نجم الأهلي الأسبق، على رفض أحمد فتحي نجم القلعة الحمراء تجديد تعاقده ليرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكانت إدارة الأهلي حاولت التوصل إلى إتفاق مع فتحي من أجل تجديد تعاقده، ولكن شروط التجديد لم تلقى قبول من الجوكر، لتفشل المفاوضات ويعلن النادي الأحمر عن رحيل اللاعب.

وقال رياض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "زي

ما الأندية لها كل حق في التفاوض والتعاقد والتجديد وإنهاء التعاقد وعدم التجديد وفسخ العقد قبل المدة لأي لاعب في أي وقت يبقي من حق أي لاعب هو الأخر في التفاوض والتعاقد ( في الوقت المسموح من الفيفا ) والتجديد وعدم التجديد والإنضمام لنادي أخر".

وواصل " المشكلة في العاطفة واللعب علي وتر الجماهير مع إن الموضوع سهل وبسيط .. شكراً النادي الأهلي في عدم التجديد لحسام عاشور وهذا حق النادي ..شكراً أحمد فتحي في عدم التجديد للنادي الأهلي وهذا حق اللاعب".

واختتم "يبقي مينفعش حد يشتم في النادي الأهلي اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد لحسام عاشور ( المحترم ) ، ولا حد يشتم في أحمد فتحي ( المخلص والمجتهد ) اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد للنادي الأهلي".