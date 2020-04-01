رغم مفاوضات أهلي جدة .. الهلال يؤجل حسم ملف كارلوس ادواردو

إستقرت ادارة نادي الهلال السعودي علي تأجيل حسم ملف تجديد تعاقد البرازيلي كارلوس ادواردو نجم الفريق في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط بسبب فيروس كورونا. وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن ان الهلال فضل عدم مناقشة تجديد عقد ادواردو نراً للظروف الراهنة، وانتظاراً لقرار الروماني لوشيسكو المدير الفني للفريق بخصوص اللاعب البرازيلي المخضرم. الفني للفريق بخصوص اللاعب البرازيلي المخضرم. وكانت عدة تقارير قد أكدت وجود مفاوضات جادة بين كارلوس ادواردو ومسئولي نادي اهلي جدة الذي يسعي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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