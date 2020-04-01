لفتة إنسانية من فيليب كوتينيو لمكافحة كورونا

قام فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، بلفتة إنسانية تجاه أهل قريته في البرازيل لمساندتهم خلال الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتبرع كوتينيو بـ 20 طن منالطعام لأهل قرية دو ريا تشيلو التي نشأ بها، ليتم توزيع الطعام على الأسر الأكثر إحتياجًا وتضرراً من الهبوط الإقتصادي بسبب أزمة كورونا الحالية.
وقال كوتينيو خلال تصريحات صحفية إنه يوجه الشكر لكل من ساعده حتى ساهم في هذا العمل الإنساني بشكل فعال، متمنيًا أن يتمكن من الإستمرار في تقديم المساعدات، مشيراً إلى أن مساعدة المحتاجين هو أمر أساسي وواجب على الجميع.
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